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Корреспондент «Звезды» показала обстановку в Белгороде на фоне нового обстрела

В городе можно услышать звуки взрывов и тревожную сирену.
Алексей Курильченко 2024-03-14 11:55:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В городе Белгород в очередной раз за день была объявлена ракетная опасность. Кадры с обстановкой на улице опубликовала корреспондент «Звезды».

На кадрах можно услышать раздающиеся вдалеке взрывы. Также звучит тревожная сирена, предупреждающая об обстреле. На улицах нет прохожих - предположительно, жители укрылись в зданиях.

Напомним, что утром 14 марта киевский режим атаковал Белгородскую область снарядами РСЗО и беспилотниками. Удары пришлись по Белгороду, где погиб местный житель, также обстрелу подвергся город Грайворон.

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