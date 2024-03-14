Корреспондент «Звезды» показала обстановку в Белгороде на фоне нового обстрела

В городе Белгород в очередной раз за день была объявлена ракетная опасность. Кадры с обстановкой на улице опубликовала корреспондент «Звезды».

На кадрах можно услышать раздающиеся вдалеке взрывы. Также звучит тревожная сирена, предупреждающая об обстреле. На улицах нет прохожих - предположительно, жители укрылись в зданиях.

Напомним, что утром 14 марта киевский режим атаковал Белгородскую область снарядами РСЗО и беспилотниками. Удары пришлись по Белгороду, где погиб местный житель, также обстрелу подвергся город Грайворон.