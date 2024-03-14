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В Белгороде после попадания украинского снаряда в авто погиб мирный житель

Сообщается также о трех пострадавших, повреждены два частных домовладения и одно учреждение здравоохранения.
Никита Черненко 2024-03-14 09:06:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

При обстреле Белгорода украинскими боевиками погиб один мирный житель, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор сообщил о повреждении двух частных домовладений, а также о повреждении кровли и двух этажей медучреждения и легкового автомобиля. Глава региона заявил о продолжении подомового обхода, на месте работают оперативные службы.

«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место», - написал Гладков.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении системами ПВО восьми снарядов РСЗО со стороны Украины. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили удар противника примерно в 08.30 по московскому времени.

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