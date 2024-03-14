Гладков заявил, что число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до шести

Число пострадавших в результате обстрела украинскими боевиками Белгорода выросло до шести человек - среди них четверо мужчин и две женщины. Трое раненых находятся в городской больнице №2 - у двух из них осколочные ранения, еще одна женщина получила перелом. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Также в областной клинической больнице находятся двое пострадавших: у женщины и мужчины множественные осколочные ранения, по оценке медиков, они в тяжелом состоянии. Проводятся реанимационные мероприятия. Одна женщина с ссадинами была осмотрена медиками, от госпитализации она отказалась», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также Гладков сообщил, что погибший мужчина во время обстрела находился в машине - снаряд попал в двигатель, житель скончался на месте.

Выявлены повреждения в 11 частных домовладениях, двух квартирах, больнице, гостинице и фитнес-зале, повреждены 53 автомобиля. Также повреждения выявлены в поселке Разумное - там повреждены одно домовладение и четыре машины.

Напомним, что утром 14 марта Белгородская область подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. Министерство обороны сообщило об отражении средствами ПВО восьми снарядов РСЗО и 12 беспилотников. Удары пришлись по Белгороду, где погиб местный житель, также обстрелу подвергся город Грайворон.