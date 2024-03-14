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Гладков сообщил о ранении жителя Грайворона при обстреле ВСУ

Мужчина получил легкое ранение руки во время прилета снаряда у продуктового магазина.
Алексей Курильченко 2024-03-14 09:50:01
© Фото: vvgladkov, telegram

Город Грайворон Белгородской области утром 14 марта попал под обстрел украинских боевиков. В результате пострадал один местный житель - он получил легкое ранение руки во время прилета снаряда у продуктового магазина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Различные повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении. Также посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также Гладков сообщил, что в ходе обстрела Белгорода погиб мирный житель. Еще трое получили ранения, повреждены несколько домовладений, медучреждение и автомобиль.

По данным Министерства обороны России, утром 14 марта противник совершил попытку ударить по Белгородской области с помощью РСЗО. Восемь снарядов были отражены системами противовоздушной обороны.

#в стране и мире #грайворон #ранение #Обстрел #Вячеслав Гладков #белогодская область
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