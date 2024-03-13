Тарасова ответила на требование Тутберидзе извиниться за клевету

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на призыв тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе извиниться за свои слова о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой. Она заявила, что готова принести извинения, если увидит убедительные доказательства.

Тарасова ранее высказалась о том, что только тренер мог дать таблетку с допингом Камиле Валиевой и должен нести ответственность за произошедшее. Тутберидзе назвала такие обвинения клеветой и сообщила, что ждет извинений.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», - цитирует ТАСС ответ Тарасовой.

Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Это произошло после того, как спортсменка сдала положительную допинг-пробу. Тарасова, комментируя ситуацию с Валиевой, заявила, что ни один спортсмен не взял бы из рук врача никакие препараты, не посоветовавшись предварительно с тренером. Поэтому, по ее словам, именно тренер ответственен за скандал.