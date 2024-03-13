Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге Валиевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ждет, чтобы заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова извинилась за свои высказывания о том, что таблетку с допингом фигуристке Камиле Валиевой могла дать только тренер.

«Это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз жду от Вас официальных извинений», - написала Тутберидзе в сториз на своей странице в Instagram*.

На данный момент Тарасова никак не отреагировала на высказывание Тутберидзе.

Напомним, что после Олимпиады в Пекине Валиеву обвинили в употреблении допинга. 25 декабря 2021 года спортсменка сдала положительную допинг-пробу. По итогам расследования Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года, а все ее результаты с момента взятия пробы признаны недействительными. Татьяна Тарасова заявила, что таблетку с допингом спортсменке мог дать только тренер - Валиева не стала бы брать препарат у врача самостоятельно.

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