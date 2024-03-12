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Тарасова сочла, что Валиева могла получить допинг только от тренера

Тарасова отметила, что без участия тренера в спорте ничего не делается.
Никита Черненко 2024-03-12 13:45:01
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press

Единственный, кто может дать допинг спортсмену - это тренер. Такое мнение озвучила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в программе «Жизнь и судьба» на телеканала «Россия 1», комментируя информацию об обнаружении допинга у фигуристки Камилы Валиевой.

Тренер отметила, что в большом спорте ничего не делается «без участия тренера». По ее мнению, никакой ребенок не возьмет таблетку с допингом от врача.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть», - заявила Тарасова.

Министерство спорта Российской Федерации исключило Камилу Валиеву из своих списков после дисквалификации фигуристки за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Семнадцатилетняя спортсменка сможет вернуться на лед 24 декабря 2025 года.

#Спорт #фигурное катание #допинг #Татьяна Тарасова #Камила Валиева
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