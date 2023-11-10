Коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу фигуристки Валиевой

Сообщается, что CAS рассмотрит и подготовит решение, в котором будет указано заключение коллегии арбитров. Его доведут до сведения арбитражного суда к концу января 2024 года.

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Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) провела слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. О ее решении станет известно в январе 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Сообщается, что слушания по ее делу прошли в период с 26 по 28 сентября. По причине необходимости подготовки дополнительной документации слушания продолжились с 9 по 10 ноября. Арбитры CAS повторно опросили российскую фигуристку.

Камилу Валиеву подозревают якобы в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Его обнаружили в допинг-пробе, которая была взята 25 декабря 2021 года. Результат обнародовали только в феврале 2022 года. Тогда в Пекине проходили Олимпийские игры, на которых Валиева к тому моменту завоевала олимпийское золото в командном турнире.

В ноябре 2022 года суд CAS зарегистрировал апелляцию по делу фигуристки Валиевой. Ее подготовило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Указано, что международный арбитраж счел, что Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» не уложилось в «разумные сроки» с рассмотрением дела Валиевой.