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Памятник молодогвардейцам открыли в Москве

Это первый монумент, на котором изображены сразу семеро героев - от знаменитого Олега Кошевого до Виктора Третьякевича, которого ранее ошибочно считали предателем.
Тимур Шерзад 2024-03-13 12:58:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Памятник героям антифашистской организации «Молодая гвардия» открыли на Молодогвардейской улице в Москве. Российское военно-историческое общество открыло его по поручению Путина. 

Это первый монумент молодогвардейцам, на котором изображены вместе сразу шестеро Героев Советского Союза (Олег Кошевой, Иван Земнухов, Сергей Тюленин, Иван Туркенич, Любовь Шевцова, Ульяна Громова) и Герой России Виктор Третьякевич. 

Ранее Третьякевич ошибочно считался предателем, из-за которого была вскрыта деятельность «Молодой гвардии», но позднее, в 60-е годы, он был реабилитирован. 

В Краснодоне (ЛНР) на месте, где нацисты сбросили молодогвардейцев в шурф шахты, находится целый мемориальный комплекс, посвященный стойкости подпольщиков - его отреставрировали в 2022 году

#Москва #вопросы истории #Памятник #РВИО #молодая гвардия
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