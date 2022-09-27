Мемориальный комплекс «Непокоренные» отреставрировали в луганском Краснодоне

В луганском городе Краснодон на месте шахты, где гитлеровцы казнили 71 молодогвардейца, которые боролись с фашизмом, 40 лет назад был возведен мемориал.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Флаги России и ЛНР, а также знамя Победы подняты над обновленным в луганском городе Краснодон мемориальным комплексом «Непокоренные».

Там же зажжен Вечный огонь. Монумент был возведен 40 лет назад на месте шахты, где гитлеровцы казнили 71 молодогвардейца, которые боролись с фашизмом.

Этим Героям Советского Союза, в основном, было по 18 лет, а одному едва исполнилось 14. Им было посмертно присвоено звания героя. Недалеко от аллеи высится холм, на котором расположена надпись, повествующая о произошедших там событиях.

«И не в шурф их бросали, а в наши сердца!», - гласит фраза мемориального комплекса «Непокоренные».

Вдоль аллеи в память о каждом установлены плиты. Частично разрушенный природными процессами основной монумент отреставрирован силами Российского военно-исторического общества.

Также в понедельник, 26 сентября, был открыт новый медицинский центр Минобороны России в Мариуполе. Его площадь превышает 5000 квадратных метров. Вице-премьер Марат Хуснуллин поблагодарил военных строителей за оперативное и качественное возведение комплекса.

Строительные работы велись круглосуточно, в три смены, в них участвовали более 600 человек. В медцентре имеется современное медоборудование, предусмотрены палаты, оснащенные медицинскими консолями, кислородными системами, современной медицинской техникой и мебелью.