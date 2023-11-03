В Москве откроют памятник семерым героям-молодогвардейцам в 2024 году

К данному моменту памятник уже изготовлен в глине, после формовки и отливки в бронзе скульптура появится в районе Кунцево столицы в память о подвиге юных героев.

© Фото: Российское военно-историческое общество

В Москве на Молодогвардейской улице откроют памятник семерым героям антифашистской организации «Молодая гвардия» - Ульяне Громовой, Любови Шевцовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Ивану Туркеничу и Виктору Третьякевичу. Работу над памятником ведет скульптор Михаил Баскаков при поддержке Российского военно-исторического общества, открытие запланировано на 2024 год.

«Скульптура передает их образы: молодые, красивые - такие, какими они были на самом деле. Такими они навсегда останутся в нашей памяти», - сказал помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

Место расположения памятника обусловлено установлением в 1960-х годов в районе Кунцево закладного камня героям «Молодой гвардии.» Решение о создании и установке памятника героям в районе Кунцево было принято единогласно в 2023 году, все жители и депутаты высказались за подобное культурное мероприятие.

Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. К данному моменту скульптура уже выполнена в мягком материале - глине, следующими этапами работы будут формовка и отливка фигур в бронзе.