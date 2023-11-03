Мединский анонсировал первый памятник герою «Молодой гвардии» Третьякевичу
В Москве появится памятник героям «Молодой гвардии». Журналистам показали, как будет выглядеть будущая композиция. В мастерской уже готова ее модель. Следующим этапом станет формовка и отливка фигур в бронзе.
Памятник создают при поддержке Российского военно-исторического общества по поручению президента.
Это семь героев, участников советской подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которая стала символом борьбы с нацизмом.
Впервые увековечат героя Виктора Третьякевича. После войны его считали предателем, но позже, в 1950-х, выяснилось, что его оклеветали, и бойца реабилитировали. А спустя 80 лет Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал Третьякевича абсолютно «геройским».
«Абсолютно геройский парень был, один из основателей подпольной молодежной организации. И вот сегодня впервые в нашей стране Виктор Третьякевич стоит», - сказал он.
Таким образом, этот памятник станет его первым скульптурным изображением в России, подчеркнул Мединский.