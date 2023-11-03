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Мединский анонсировал первый памятник герою «Молодой гвардии» Третьякевичу

Анна Назайкина
18:53 03.11.2023
Председатель Российского военно-исторического общества назвал его абсолютно «геройским».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Москве появится памятник героям «Молодой гвардии». Журналистам показали, как будет выглядеть будущая композиция. В мастерской уже готова ее модель. Следующим этапом станет формовка и отливка фигур в бронзе.

Памятник создают при поддержке Российского военно-исторического общества по поручению президента.

Это семь героев, участников советской подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которая стала символом борьбы с нацизмом.

Впервые увековечат героя Виктора Третьякевича. После войны его считали предателем, но позже, в 1950-х, выяснилось, что его оклеветали, и бойца реабилитировали. А спустя 80 лет Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал Третьякевича абсолютно «геройским».

«Абсолютно геройский парень был, один из основателей подпольной молодежной организации. И вот сегодня впервые в нашей стране Виктор Третьякевич стоит», - сказал он.

Таким образом, этот памятник станет его первым скульптурным изображением в России, подчеркнул Мединский.

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