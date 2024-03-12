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В Грузии назвали печальным требование Арахамии освободить Саакашвили

По словам грузинского премьера, Тбилиси и так делает все возможное для поддержки Украины.
Алексей Курильченко 2024-03-12 13:09:01
© Фото: РИА Новости

В Тбилиси выразили сожаление из-за требований главы украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, страна и так делает все возможное для поддержки Украины.

«Заявление Арахамии... это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально. Вы знаете, что мы решительно поддерживаем украинский народ, выражаем солидарность с украинским государством, которая выражается не только на словах, но и в конкретных действиях», - заявил Кобахидзе.

Напомним, что Давид Арахамия в ходе выступления в украинском парламенте выдвинул Грузии ряд требований, удовлетворение которых может нормализовать отношения двух стран. Помимо освобождения Саакашвили, украинский политик потребовал у Грузии прекратить авиасообщение с Россией.

Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году после восьми лет «изгнания». Впоследствии он был арестован властями страны. Политик находится в заключении, в мае 2022 года его поместили в клинику в Тбилиси.

 

#в стране и мире #Украина #Грузия #Михаил Саакашвили #Давид Арахамия
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