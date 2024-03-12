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Украина призвала Грузию прекратить авиасообщение с РФ для восстановления отношений

Давид Арахамия также потребовал «прекращения помощи» Москве и освобождения Михаила Саакашвили.
Никита Черненко 2024-03-12 08:37:01
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией и освободить Михаила Саакашвили для восстановления отношений с Украиной. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Депутат опубликовал в своем Telegram-канале «план» нормализации двусторонних отношений между Киевом и Тбилиси, согласно которому Грузия должна перестать помогать Москве «избегать санкционных ограничений». После этого и освобождения Саакашвили из тюрьмы, как считает фракционный глава, «процесс нормализации отношений станет проще».

«Для достижения нормализации отношений необходимо выпустить из тюрьмы нашего гражданина Михаила Саакашвили и прекратить прямое авиасообщение с Россией», - написал Арахамия.

Председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе в октябре 2023 года отметил готовность Украины ссориться с Грузией ради перспективы возвращения Михаила Саакашвили на пост президента. По мнению политика, возвращение бывшего президента Грузии необходимо Киеву, чтобы он «начал войну» против России.

#Россия #в стране и мире #Украина #Грузия #Михаил Саакашвили #авиасообщение #нормализация отношений #двусторонние отношения #Давид Арахамия
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