Украина призвала Грузию прекратить авиасообщение с РФ для восстановления отношений

Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией и освободить Михаила Саакашвили для восстановления отношений с Украиной. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Депутат опубликовал в своем Telegram-канале «план» нормализации двусторонних отношений между Киевом и Тбилиси, согласно которому Грузия должна перестать помогать Москве «избегать санкционных ограничений». После этого и освобождения Саакашвили из тюрьмы, как считает фракционный глава, «процесс нормализации отношений станет проще».

«Для достижения нормализации отношений необходимо выпустить из тюрьмы нашего гражданина Михаила Саакашвили и прекратить прямое авиасообщение с Россией», - написал Арахамия.

Председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе в октябре 2023 года отметил готовность Украины ссориться с Грузией ради перспективы возвращения Михаила Саакашвили на пост президента. По мнению политика, возвращение бывшего президента Грузии необходимо Киеву, чтобы он «начал войну» против России.