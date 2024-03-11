Песков: спецслужбы РФ давно знали о нахождении на Украине людей, относящихся к НАТО

Советники и другие люди, которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины, российские спецслужбы давно располагают этой информацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что Россия внимательно наблюдает за присутствием контингента НАТО на Украине. Он также назвал «опасной линией» попытки Франции создать коалицию из стран, готовых направить войска на Украину.

«Безусловно, в целом расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является не чем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности, это очень опасная линия, очень опасная, и, конечно, она потенциально может иметь очень нежелательные последствия», - сказал Песков журналистам.

Инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину положительно оценил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - дипломат отметил, что присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невероятным. В то же время многие страны Евросоюза негативно оценивают инициативу Парижа. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто ранее подчеркнул, что Франция и Польша не должны говорить от имени НАТО относительно темы отправки войск на Украину, и счел, что такой шаг приведет к односторонней эскалации, которая «сотрет путь к дипломатии».