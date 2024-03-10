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В минобороны Италии высказались по вопросу отправки войск НАТО на Украину

По мнению министра обороны страны, оказывать помощь Киеву следует с помощью дипломатических каналов.
Анна Назайкина 2024-03-10 14:43:01
© Фото: Sebastian Willnow, dpa, Global Look Press

Париж и Варшава не должны говорить от имени всего Североатлантического альянса относительно темы отправки войск на территорию Украины. Такое заявление сделал министр обороны Италии Гуидо Крозетто в беседе с изданием La Stampa.

Глава МО обратил внимание на то, что военно-политический блок с самого начала конфликта «не вмешивался» в происходящее.

«Отправка войск в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии», - сказал Крозетто.

Западные страны продолжают оказывать помощь Киеву, однако, по мнению министра, делать это нужно за счет шагов дипломатического характера.

Ранее издание Politico писала, что Франция создает коалицию из стран, которые готовы отправить  свои войска для участие в боевых действиях на Украине.

#Минобороны #Франция #Польша #НАТО #италия #Гуидо Крозетто
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