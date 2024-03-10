Помочь Киеву любыми средствами: как Макрон толкает НАТО на конфликт с Россией

В то время как российские военные на линии фронта планомерно улучшают свои позиции и отодвигают врага, в Европе продолжается бурление относительно того, что же делать с Украиной и как спасать Зеленского от полного фиаско.

Президент Франции Эммануэль Макрон, после того как на прошлой неделе разразился пассажем про то, что надо помочь Киеву любыми средствами, и ради этого, возможно, даже придется отправить туда от имени Европы сухопутные войска, все никак не успокоится. На этой неделе он заявил, что не существует никаких красных линий и никаких ограничений для поддержки Украины, надо не бояться воевать с русскими, и призвал европейцев «перестать быть трусами».

Также Макрон хочет взять Шольца, который всеми правдами и неправдами пытается увернуться от поставок Украине дальнобойных ракет Таурус, и прямого столкновения с Москвой. Шольц – это послевоенное поколение немцев, которые родились и выросли со знанием, что это русские освободили Европу от фашизма, и это русские брали Берлин. А вот у молодого Макрона и примкнувших к нему чехов и прибалтов с исторической памятью проблемы, и они почему-то уверены что в случае военного конфликта России с НАТО выживут.

И еще, что касается Макрона и французов, то не лишним будет напомнить им, что в 1940 году Франция сдалась фашистской Германии за 38 дней, при том, что численность и вооружение французских и союзных войск были сопоставимы с немецкими. Для сравнения, в Сталинграде за 38 дней немцам максимум удавалось перебраться с одной стороны улицы на другую.

Тем не менее Франция продолжает нагнетать и толкать мир к глобальной ядерной катастрофе.

Кто из европейцев готов поддержать Макрона в его попытке отправить войска на Украину, а кто не высказывает желания умирать за Киев, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».