Макрон не смог достичь соглашения с оппозицией по вопросам поддержки Киева

Оппозиционные лидеры и французский президент Эммануэль Макрон не смогли прийти к общему мнению по теме поддержки Украины во время переговоров в четверг, пишет BFMTV.

Кроме того, утверждается, что собеседники Макрона попытались предупредить французского лидера об опасности втягивания страны в украинский конфликт.

Было отмечено, что в общей сложности переговоры продолжались более трех часов. Глава государства стремился обсудить, насколько далеко есть возможность зайти в поддержке Киева, однако договоренности между Макроном и представителями партий достичь не удалось.

«Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины», - приводятся слова лидера партии «Национальное объединение» Жордана Барделля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Парижу приходится сокращать свои расходы, чтобы отправить украинской стороне помощь на три миллиарда евро.