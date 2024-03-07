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Макрон не смог достичь соглашения с оппозицией по вопросам поддержки Киева

Президент пытался обсудить, как далеко можно зайти в поддержке Украины, однако к консенсусу между ним и политическими партиями прийти не удалось.
Анна Назайкина 2024-03-07 18:30:01
© Фото: IMAGO, Frederic Kern, www.imago-images.de, Global Look Press

Оппозиционные лидеры и французский президент Эммануэль Макрон не смогли прийти к общему мнению по теме поддержки Украины во время переговоров в четверг, пишет BFMTV.

Кроме того, утверждается, что собеседники Макрона попытались предупредить французского лидера об опасности втягивания страны в украинский конфликт.

Было отмечено, что в общей сложности переговоры продолжались более трех часов. Глава государства стремился обсудить, насколько далеко есть возможность зайти в поддержке Киева, однако договоренности между Макроном и представителями партий достичь не удалось.

«Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины», - приводятся слова лидера партии «Национальное объединение» Жордана Барделля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Парижу приходится сокращать свои расходы, чтобы отправить украинской стороне помощь на три миллиарда евро.

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