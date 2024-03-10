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Глава МИД Польши заявил, что военные стран НАТО уже находятся на Украине

Однако он не уточнил, военные из каких именно стран были направлены на Украину.
Елизавета Кондрикова 2024-03-10 17:16:01
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Некоторые страны НАТО уже направили свои военные контингенты на Украину, сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом он заявил в ходе дискуссии по случаю 25-ой годовщины вступления Польши в альянс.

«Солдаты из НАТО уже на Украине», - сказал дипломат в трансляции на Youtube-канале Sejm RP.

При этом он не стал уточнять, военные из каких именно стран Североатлантического альянса находятся на Украине, добавив, что не будет разглашать эту информацию, в отличие от «других политиков».

Накануне Сикорский также отметил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных войск на территорию Украины «имеет доброе намерение». 

Напомним, в конце февраля Макрон заявил, что отправка войск на Украину является одним из вариантов, который нельзя исключать в будущем. По словам французского лидера, в контексте Украины говорить «никогда» не имеет смысла, напомнив, что ранее союзники также не допускали возможность отправки танков и самолетов.

При этом сегодня в МИД Италии призывали решать украинский кризис дипломатическими мерами, так как отправка войск будет означать «шаг к односторонней эскалации».

#войска #Украина #Польша #НАТО #радослав сикорский #солдаты нато
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