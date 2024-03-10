Глава МИД Польши заявил, что военные стран НАТО уже находятся на Украине

Некоторые страны НАТО уже направили свои военные контингенты на Украину, сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом он заявил в ходе дискуссии по случаю 25-ой годовщины вступления Польши в альянс.

«Солдаты из НАТО уже на Украине», - сказал дипломат в трансляции на Youtube-канале Sejm RP.

При этом он не стал уточнять, военные из каких именно стран Североатлантического альянса находятся на Украине, добавив, что не будет разглашать эту информацию, в отличие от «других политиков».

Накануне Сикорский также отметил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных войск на территорию Украины «имеет доброе намерение».

Напомним, в конце февраля Макрон заявил, что отправка войск на Украину является одним из вариантов, который нельзя исключать в будущем. По словам французского лидера, в контексте Украины говорить «никогда» не имеет смысла, напомнив, что ранее союзники также не допускали возможность отправки танков и самолетов.

При этом сегодня в МИД Италии призывали решать украинский кризис дипломатическими мерами, так как отправка войск будет означать «шаг к односторонней эскалации».