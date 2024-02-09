Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала отправлен в отставку

Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптала, он отправлен в отставку вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил Зеленский в своем обращении в Telegram-канале. Вместо него назначен Анатолий Баргилевич.

Шаптала занимал свой пост с 2021 года. В 2016 году Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело за обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса. В 2020 году он возглавил оперативное командование «Запад». Через год стал начальником Генштаба ВСУ и получил звание генерал-лейтенанта.

Ранее о решении сменить руководство вооруженных сил сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, накануне Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку и назначил на этот пост командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского. Александр Сырский получил от украинских военных прозвища «мясник» и «генерал 200» в связи с потерями, которые армия понесла под его руководством. В Кремле считают, что смена руководства в ВСУ не повлияет на ход специальной военной операции.