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Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала отправлен в отставку

Он занимал свой пост с 2021 года. Вместо него назначен Анатолий Баргилевич.
Ирина Егорова 2024-02-09 22:13:01
© Фото: Kaniuka RuslanKeystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптала, он отправлен в отставку вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил Зеленский в своем обращении в Telegram-канале. Вместо него назначен Анатолий Баргилевич.

Шаптала занимал свой пост с 2021 года. В 2016 году Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело за обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.  В 2020 году он возглавил оперативное командование «Запад». Через год стал начальником Генштаба ВСУ и получил звание генерал-лейтенанта.

Ранее о решении сменить руководство вооруженных сил сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, накануне Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку и назначил на этот пост командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского. Александр Сырский получил от украинских военных прозвища «мясник» и «генерал 200» в связи с потерями, которые армия понесла под его руководством. В Кремле считают, что смена руководства в ВСУ не повлияет на ход специальной военной операции. 

#Зеленский #отставка #начальник #Генштаб ВСУ #Сергей Шаптала
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