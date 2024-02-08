Министр обороны Украины подтвердил, что решено сменить руководство ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что принято решение сменить руководство вооруженных сил. По его словам, в будущем ВСУ потребуются новые стратегии и подходы.

Умеров поблагодарил Залужного за все «достижения и победы».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ, поблагодарил за два года службы и предложил ему «остаться в команде».

Сам Залужный также написал о важной встрече, на которой «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии».

Ни Умеров, ни Зеленский, ни Залужный напрямую ничего не сообщили об отставке. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждает, что главком ВСУ уволен.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.