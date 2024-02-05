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На Украине могут уволить начальника генштаба ВСУ Шапталу

Сейчас в офисе Зеленского якобы ведутся консультации по данному вопросу.
Сергей Лебедев 2024-02-05 13:27:01
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава киевского режима Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу. Об этом сегодня со ссылкой на источники сообщает «Украинская правда».

В публикации отмечается, что увольнение Сергея Шапталы может произойти уже на текущей неделе. По данным издания, сейчас в офисе Владимира Зеленского ведутся консультации по данному вопросу.

Напомним, ранее глава киевского режима в эфире итальянского телеканала Rai1 подтвердил планы по увольнению главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, нужно заменить ряд руководящих лиц.

При этом в США, по всей видимости, опасаются, что Валерий Залужный может использовать армию против Владимира Зеленского.

#Украина #ВСУ #отставка #замена #Сергей Шаптала #Валерий Залужный
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