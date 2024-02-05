На Украине могут уволить начальника генштаба ВСУ Шапталу

Глава киевского режима Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу. Об этом сегодня со ссылкой на источники сообщает «Украинская правда».

В публикации отмечается, что увольнение Сергея Шапталы может произойти уже на текущей неделе. По данным издания, сейчас в офисе Владимира Зеленского ведутся консультации по данному вопросу.

Напомним, ранее глава киевского режима в эфире итальянского телеканала Rai1 подтвердил планы по увольнению главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, нужно заменить ряд руководящих лиц.

При этом в США, по всей видимости, опасаются, что Валерий Залужный может использовать армию против Владимира Зеленского.