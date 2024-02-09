Новый главком ВСУ Сырский выступил с первым заявлением

В своем первом после назначения на должность главкома ВСУ заявлении Александр Сырский рассказал о новых целях, которые стоят перед украинской армией.

«Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров», - написал Сырский в своем Telegram-канале.

Главной ценностью армии, по словам Сырского, являются жизни военных. Также он добавил, что актуальными остаются такие задачи, как подготовка личного состава, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений.

Напомним, накануне Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку и назначил на этот пост командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского. Зеленский заявил, что хотел бы «одинакового видения» в Работино или Авдеевке, в Генеральном штабе и ставке.

Александр Сырский получил от украинских военных прозвища «мясник» и «генерал 200» в связи с потерями, которые армия понесла под его руководством. В Кремле считают, что смена руководства в ВСУ не повлияет на ход специальной военной операции.