Маск вслед за Путиным назвал глупым шагом превращение доллара США в оружие

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал отрывок из интервью Путина и Карлсона и согласился с высказыванием президента России об ошибочности использования доллара в качестве оружия.

«Мы переоценили свои возможности, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг», - пишет Life со ссылкой на сообщение Маска в соцсети Х.

Напомним, что американский журналист и российский лидер обсудили также экономические вопросы. Президент посетовал на то, что США стали использовать доллар в качестве оружия в политической борьбе и напомнил, что объемы использования американской валюты во внешней торговле в России неуклонно снижаются.

Полная версия интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке опубликована на сайте «Звезды», а также на сайте Кремля. Разговор длился чуть более двух часов. Значительная часть интервью - это рассказ Путина про историю многовековых отношений России и Украины. Глава РФ выразил уверенность, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения.

Тем временем интервью только на платформе Х посмотрели более 90 миллионов человек примерно за 12 часов. Мнения зарубежных СМИ о разговоре Путина и американского журналиста очень разделились - от «интервью года» до «позора Карлсона».