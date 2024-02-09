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Маск вслед за Путиным назвал глупым шагом превращение доллара США в оружие

Центральной темой интервью стала ситуация на Украине и события, которые привели к началу специальной военной операции. Также собеседники обсудили и экономические вопросы. 
Ирина Егорова 2024-02-09 15:43:01
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Global Look Press

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал отрывок из интервью Путина и Карлсона и согласился с высказыванием президента России об ошибочности использования доллара в качестве оружия.

«Мы переоценили свои возможности, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг», - пишет Life со ссылкой на сообщение Маска в соцсети Х. 

Напомним, что американский журналист и российский лидер обсудили также экономические вопросы. Президент посетовал на то, что США стали использовать доллар в качестве оружия в политической борьбе и напомнил, что объемы использования американской валюты во внешней торговле в России неуклонно снижаются.

Полная версия интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке опубликована на сайте «Звезды», а также на сайте Кремля. Разговор длился чуть более двух часов. Значительная часть интервью - это рассказ Путина про историю многовековых отношений России и Украины. Глава РФ выразил уверенность, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения. 

Тем временем интервью только на платформе Х посмотрели более 90 миллионов человек примерно за 12 часов. Мнения зарубежных СМИ о разговоре Путина и американского журналиста очень разделились - от «интервью года» до «позора Карлсона».

#в стране и мире #интервью #доллар #Владимир Путин #илон маск #Такер Карлсон
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