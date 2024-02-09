NYT: интервью Путина Карлсону показало тактическую уверенность президента РФ

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «подчеркнуло тактическую уверенность» главы Российского государства. Об этом пишет газета The New York Times.

«Появление господина Путина подчеркнуло его тактическую уверенность в то время, как его противники находятся в уязвимом положении», - говорится в материале.

Автор публикации пояснил, что Киев испытывает трудности на поле боя, вопрос о дальнейшей помощи и поставках оружия Украине застопорился в Конгрессе США, при этом «дружественные Кремлю политики находятся на подъеме по обе стороны Атлантического океана». Отмечается, что главным среди этих политиков является бывший глава Белого дома Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии.

Напомним, разговор российского лидера и экс-ведущего Fox News продлился 2 часа 6 минут, за это время президент РФ ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны интервьюера. Основными темами беседы стали ситуация на Украине, специальная военная операция, отношения между Россией и Западом и расширение НАТО.