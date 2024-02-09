Киев может столкнуться с невозможностью продолжать конфликт без помощи со стороны стран коллективного Запада, при этом Россия уже использует свое преимущество для достижения успехов на передовой. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на западных дипломатов.

«Отчаянная ситуация на линии фронта для украинцев, гораздо хуже, чем они преподносят», - заявил собеседник издания.

В материале также отмечается, что американские и европейские чиновники предупреждают, что ВСУ уже сталкиваются с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов в связи с отсутствием помощи, которую обещал Запад.

Кроме того, чиновник Пентагона признал, что ситуация для Украины становится все более плачевной, страну ждет «мрачный сценарий». С его слов, Вашингтон исчерпал согласованные средства на поставки вооружения киевскому режиму, по этой причине заметно снижается поддержка украинских систем противовоздушной обороны, передает LIFE. Другой американский чиновник, в свою очередь, считает, что задержка одобрения Конгрессом США новой помощи приведет к существенному усложнению процесса поставок оружия на Украину.

По мнению дипломата из Европы, странам Старого Света будет сложно заменить Соединенные Штаты. Он добавил, что командиры ВСУ осознают печальную перспективу наступательных боев, а украинским боевикам будет трудно удержать текущие позиции.

Накануне на Украине сменили руководство вооруженных сил. Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отправили в отставку, его место занял Александр Сырский. Министр обороны страны Рустем Умеров отметил, что в будущем ВСУ потребуются новые стратегии и подходы. В Белом доме, комментируя кадровые перестановки в военном руководстве Украины, заявили, что Вашингтон готов работать с любым главкомом ВСУ.