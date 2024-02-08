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В Белом доме заявили, что США готовы работать с любым главкомом ВСУ

В Госдепартаменте назвали суверенным решением Киева увольнение Залужного и отказались комментировать ситуацию.
Владимир Рубанов 2024-02-08 22:25:01
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

В Белом доме заявили, что США готовы работать с любым главнокомандующим ВСУ, передает ТАСС. В Госдепартаменте назвали суверенным решением Киева увольнение Залужного и назначение на его место Александра Сырского и отказались комментировать ситуацию.

Владимир Зеленский в четверг заменил «популярного командующего украинской армией» командующим сухопутными войсками, что является «огромной авантюрой» в трудное для ВСУ время, сообщает Reuters.

Эта встряска последовала за месяцами спекуляций о разладе между Зеленским и Залужным. Совсем недавно они спорили о том, нужны ли Украине усилия по массовой мобилизации, напоминает CNN. Главком ВСУ предположил, что требуется до полумиллиона призывников, но Зеленский сопротивлялся.

Уход 50-летнего Залужного был вызван растущей враждой между президентом и генералом, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова человека, знакомого с решением и говорившего на условиях анонимности. Раскол возник из-за того, что «Зеленский предпочитает более смелый военный план, противоречащий более осторожному Залужному», уточняет агентство.

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