В Пентагоне заявили, что отставка Залужного не повлияет на поддержку США Украины

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, в том числе и после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, помощь Украине останется неизменной, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится, и наша поддержка Украины постоянна», - сказал Райдер на брифинге для журналистов.

Он добавил, что министр обороны США Ллойд Остин еще не общался с новоназначенным на должность главкома ВСУ Александр Сырским. По его словам, изменения кадрового состава являются внутренним делом украинских властей, которые и должны комментировать подобные сдвиги.

Ранее в Белом доме заявили, что США готовы работать с любым главкомом ВСУ. В Вашингтоне назвали суверенным решением Киева увольнение Залужного.

Политолог Кошкин выразил мнение, что с назначением Сырского мало что изменится для ВСУ, так как тот не имеет особых ресурсов, и ослабление украинской армии продолжится.