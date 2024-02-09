МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пентагоне заявили, что отставка Залужного не повлияет на поддержку США Украины

В Пентагоне добавили, что министр обороны США Ллойд Остин еще не разговаривал с новым главкомом ВСУ.
Елизавета Кондрикова 2024-02-09 00:22:01
© Фото: Po1 Alexander Kubitza, Dod Globallookpress

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, в том числе и после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, помощь Украине останется неизменной, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. 

«Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится, и наша поддержка Украины постоянна», - сказал Райдер на брифинге для журналистов.

Он добавил, что министр обороны США Ллойд Остин еще не общался с новоназначенным на должность главкома ВСУ Александр Сырским. По его словам, изменения кадрового состава являются внутренним делом украинских властей, которые и должны комментировать подобные сдвиги.  

Ранее в Белом доме заявили, что США готовы работать с любым главкомом ВСУ. В Вашингтоне назвали суверенным решением Киева увольнение Залужного. 

Политолог Кошкин выразил мнение, что с назначением Сырского мало что изменится для ВСУ, так как тот не имеет особых ресурсов, и ослабление украинской армии продолжится.

#Украина #сша #Пентагон #Ллойд Остин #Александр Сырский #главком ВСУ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 