Политолог Кошкин: с назначением Сырского для ВСУ мало что изменится

Назначенный главнокомандующим ВСУ Александр Сырский - подготовленный офицер, он в том числе учился в России, рассказал «Звезде» завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог, военный эксперт Андрей Кошкин.

Сырский дисциплинирован, требователен к подчиненным, но с его назначением для ВСУ мало что изменится, считает эксперт.

«Не думаю, что он будет предлагать что-то сверхъестественное, да он и не имеет никаких ресурсов. Будет продолжаться та история, которая ведет к серьезному ослаблению ВСУ. И здесь, наверное, в комплексе виноваты все: и Зеленский, и Залужный, и поставки вооружений и боевой техники и финансов из западных источников», - сказал Кошкин.

По его словам, Киев подошел к определенному рубежу трансформации, и «в украинской машине начали сыпаться элементы». Провал «контрнаступа», проблема в обществе и в армии Зеленскому нужно на кого-то спихивать. И Зеленский решил, что пусть это будет Залужный.

«Будем смотреть, смогут ли они путем кадровых перестановок укрепить неустойчивые элементы механизма, который серьезно нуждается в поддержке Запада, а этой поддержки, в общем-то, и нет», - сказал политолог.

Владимир Зеленский 8 февраля сообщил о назначении командующего сухопутными войсками Сырского на пост главкома ВСУ.