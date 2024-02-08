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Кирби заявил, что нет необходимости выхода интервью с Путиным

Комментируя интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону в Белом доме заявили, что не видят необходимости в его публикации.
Ян Брацкий 2024-02-08 04:12:01
© Фото: CNPAdMedia Global Look Press

В Белом доме усомнились в необходимости выхода интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответствующее заявление на брифинге для прессы сделал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби.

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным», - цитирует РИА Новости заявление Кирби.

Известный американский журналист Такер Карлсон ранее опубликовал анонс интервью с российским лидером. По его словам, такая беседа необходима, потому что люди в США не в курсе происходящего на Украине. Карлсон признался, что Белый дом уже дважды пытался сорвать это интервью. Позже пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью состоялось и Владимир Путин пообщался с заокеанским гостем.

#Путин #интервью #сша #Белый дом #Такер Карлсон
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