Такер Карлсон заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Путиным

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти в Вашингтоне дважды пытались сорвать его интервью с Владимиром Путиным.

Карлсон добавил, что впервые администрация Байдена «противозаконно шпионила» за его SMS-сообщениями три года назад. Потом их содержимое было слито в прессу. Второй раз то же самое случилось в прошлом месяце, сообщил журналист.

Ранее Карлсон уже заявлял, что Белый дом оказывает на него давление из-за намерения сделать интервью с российским лидером.

Вечером во вторник журналист разместил в социальной сети Х почти 5-минутную видеозапись, в которой сообщил, что скоро возьмет интервью у президента России. Карлсон находится в Москве уже несколько дней.

Он добавил, что приехал в Россию «не потому, что любит Путина, а потому что любит США». Журналист сказал, что американцы не имеют представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Владелец соцсети Х Илон Маск пообещал не блокировать интервью с российским лидером, когда его опубликуют, сообщил Карлсон. В своем обращении журналист пообещал выложить интервью с Владимиром Путиным на свой сайт в свободном доступе.