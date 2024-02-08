Мировой ажиотаж: почему интервью Карлсона сравнивают с информационной бомбой

Главная новость последних дней, которую обсуждают во всем мире, - интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. В Кремле приезд журналиста в Москву тоже называют событием, как и двухчасовой разговор с главой государства.

«Очевидно, что это интервью, которое ждут, которое будут читать и анализировать не один день. Нуждается ли Карлсон в нашей защите? Не думаю, думаю, он сможет постоять за себя, помимо не совсем вменяемых голосов Соединенных Штатов», - заявил Дмитрий Песков.

Тем временем ажиотаж вокруг даже еще не обнародованной беседы на Западе перерос в настоящую истерию, на самого журналиста сыпятся оскорбления, его называют и провокатором, и предателем, угрожают персональными санкциями.

Сам же Такер Карлсон в ответ на критику в свой адрес за поездку в Москву заявил, что не чувствует за собой никакой вины перед США. Экс-ведущий телеканала Fox News сказал, что не видит причин считать себя предателем, находится в прекрасном городе и не обязан любить только Штаты.

В прессе журналиста называют провокатором, пропагандистом Путина. Британский телеведущий Рассел Брэнд не исключает, что, возможно, это интервью развеет много мифов, которые сегодня окутывают Россию.

«Все, что я знаю о России, я знаю благодаря устаревшим СМИ. Но на меня льется пропаганда. Пропаганда давит и на вас! Мы не знаем, насколько глубоко их щупальца проникают в наш разум, но, слава богу, теперь мы можем исправиться, когда вместе пробуждаемся, поскольку отказываемся оставаться в этом сне», - заявил общественный деятель, телеведущий Великобритании Рассел Брэнд.

Есть и те, кто завидует Такеру за возможность тет-а-тет пообщаться с президентом России.

«Мир в восторге от того, что Такер Карсон взял интервью. Каждый должен иметь право узнать, о чем думает Владимир Путин, и сесть за стол переговоров с ним. Каждый западный журналист и вообще любой человек в мире с удовольствием взял бы интервью у Владимира Путина. И, поверьте, они пытались это сделать и получили отказ», - заявил телеведущий, владелец газеты Baltimore Sun Армстронг Уильямс.

А вот бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, не стесняясь в выражениях, публично перешла на оскорбления Такера Карлсона. Бывшего ведущего Fox News, который критикует политику Зеленского и миллиардную помощь Украине, Хиллари Клинтон называет «полезным идиотом» и недоумевает, почему он пользуется такой популярностью у американцев.

«Печально что в нашей стране действует целая пятая колонна Владимира Путина. Откуда взялись все эти люди? Я не знаю. Почему многие республиканцы вписались за него? Почему другие американцы верят Путину? Почему Трамп поверил ему больше, чем всем нашим спецслужбам?» - считает экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон.

Журналисты нашли даже видео 2006 года, где Такер принимал участие в танцевальном шоу и его партнершей была россиянка. Ради шутки или всерьез обсуждают - журналиста завербовали еще тогда.

Некоторые западные издания сообщали, что в отношении журналиста, возможно, введут санкции за интервью с российским лидером. Но, безусловно, его посмотрят миллионы людей во всем мире.

«Конечно, это захватывающая вещь. Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект», - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Только анонс к интервью посмотрели свыше 80 миллионов человек. Этот двухчасовой разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном выйдет завтра в два часа ночи по московскому времени, в 18.00 по американскому, то есть в прайм-тайм. Как заявляет сам Карлсон, интервью будет без монтажа и без купюр.