Руководство Евросоюза в настоящее время не обсуждает возможность введения санкций против американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента России Владимира Путина.

«В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС относительно человека, которого вы упомянули», - заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он уточнил, что обсуждение и принятие санкций Советом ЕС проходит в рамках конфиденциальной процедуры, передает РИА Новости.

Политики в Европейском союзе паникуют из-за встречи бывшего ведущего Fox News с российским лидером. Некоторые западные депутаты призывают запретить Карлсону пребывание на территории Евросоюза. Европейские политики опасаются разоблачения своей лжи в возможном интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он раскритиковал европейских депутатов за отсутствие поддержки свободы слова, инакомыслия, дебатов и правды и назвал их самопровозглашенными представителями «лагеря добра».

Выход интервью с российским лидером ожидается в 02.00 9 февраля. В своем видеообращении на фоне ночной столицы Карлсон заявил, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.