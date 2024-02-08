МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС опроверг слухи о планах ввести санкции против Карлсона за интервью с Путиным

Некоторые западные политики призывали запретить журналисту въезд в ЕС и ввести другие ограничения по отношению к Такеру Карлсону.
Ирина Егорова 2024-02-08 17:04:01
© Фото: Billy Bennight, The Photo Access, Global Look Press

Руководство Евросоюза в настоящее время не обсуждает возможность введения санкций против американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента России Владимира Путина.

«В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС относительно человека, которого вы упомянули», - заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он уточнил, что обсуждение и принятие санкций Советом ЕС проходит в рамках конфиденциальной процедуры, передает РИА Новости.

Политики в Европейском союзе паникуют из-за встречи бывшего ведущего Fox News с российским лидером. Некоторые западные депутаты призывают запретить Карлсону пребывание на территории Евросоюза. Европейские политики опасаются разоблачения своей лжи в возможном интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он раскритиковал европейских депутатов за отсутствие поддержки свободы слова, инакомыслия, дебатов и правды и назвал их самопровозглашенными представителями «лагеря добра».

Выход интервью с российским лидером ожидается в 02.00 9 февраля. В своем видеообращении на фоне ночной столицы Карлсон заявил, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. 

#интервью #ЕС #санкции #журналист #Владимир Путин #Такер Карлсон
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 