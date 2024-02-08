Извержение вулкана началось в 50 км от столицы Исландии

В Исландии началось извержение на горном хребте в 50 километрах от Рейкьявика на полуострове Рейкьянес, сообщает издание Iceland Review.

Сейсмическая активность началась в 05.30 утра (08.30 по московскому времени) к северо-востоку от горы Силингарфелл, сообщила метеослужба страны. Примерно через 30 минут началось вулканическое извержение.

На видео видна трещина в земле, из которой извергается лава. Она протянулась на три километра от горы Сунднукур. По оценкам, потоки лавы достигают 50-80 метров и их можно увидеть из столицы.

После наблюдательного полета береговой охраны метеорологическое бюро Исландии сообщило, что трещина открылась недалеко от места извержения 18 декабря, примерно в километре от Гриндавика.

Это уже третье извержение на полуострове Рейкьянес с декабря. Оно не представляет непосредственной угрозы инфраструктуре, населенным пунктам или полетам через Исландию.

Ранее из-за извержения эвакуировали город Гриндавик, в котором живут 3,8 тыс. человек. В январе поток лавы при извержении вулкана достиг жилых домов. Сообщалось, что извержение вулкана на полуострове Рейкьянес стало самым мощным за последние 50 лет.