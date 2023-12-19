В Исландии начал извергаться вулкан после землетрясения

Вулкан Фаградальсфьядль считался спящим на протяжении шести тысяч лет, его извержению предшествовало землетрясение.

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В Исландии ввели чрезвычайное положение из-за извержения вулкана на полуострове Рейкьянес на юге страны. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей написало издание Iceland Monitor.

«Активизирован Координационный центр гражданской защиты. Мы не знаем, как далеко находится извержение от Гриндавика. Это станет ясно, когда над местом пролетит вертолет», - сообщил портал со ссылкой на сотрудника по информации Агентства гражданской защиты Хьердиса Гудмундсдоттира.

Он добавил, что навскидку оно кажется более масштабным, чем последнее извержение на полуострове Рейкьянес. По этой причине местное население призвали не приближаться к месту извержения.

Уточняется, что извержению предшествовало землетрясение. Оно началось около 21:00 по местному времени (00.00 по московскому), магнитуда могла достигать 4,2.

В 23:25 по местному времени EMSC (Европейский средиземноморский сейсмологический центр) сообщал о землетрясении магнитудой 3,8 в трех километрах от Гриндавика с населением 2,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Почти через два часа (в 22:46 по местному времени) в районе города Гриндавик начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль, находящийся в непосредственной близости от города - всего в семи километрах.

Вулкан Фаградальсфьядль считался спящим на протяжении шести тысяч лет. Его извержение началось 19 марта 2021 года. Затем вулкан несколько раз извергался: в сентябре того же года, в августе 2022 года и в июле 2023 года.