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В Исландии начали строить барьеры от лавы у вулкана, угрожающего разрушить город

Владимир Рубанов
09:42 15.11.2023
Извержение считается вероятным в ближайшие дни или недели.
В Исландии начали строить барьеры от лавы у вулкана, угрожающего разрушить город
© Фото: finn Huwald, dpa, Global Look Press
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В Исландии начали строить антилавовые барьеры вокруг геотермальной электростанции Свартсенги и популярного туристического курорта «Голубая лагуна», сообщает издание Iceland Review. Барьеры предназначены для защиты важной инфраструктуры на полуострове Рейкьянес в случае извержения, которое считается вероятным в ближайшие дни или недели.

Барьеры будут иметь высоту 6-8 метров. Ожидается, что их возведение займет 30-40 дней. Гравий и почва, используемые для их строительства, добываются на близлежащей горе Стапафелль. Защита электростанции имеет решающее значение, поскольку она обеспечивает водой и электричеством весь регион Судурнес.

Вулкан Фаградальсфьядль уже нанес ущерб городу Гриндавик. Эвакуированы около 200 компаний, в которых работает порядка 2 тысяч сотрудников. Они не знают, смогут ли продолжить свою деятельность и когда это произойдет.

Строительство лавовых барьеров будет финансироваться за счет взимания с владельцев недвижимости в Исландии дополнительного налога. Его будут взимать три года, хотя аналогичные налоги, введенные в Исландии, позже стали постоянными, пишет издание.

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