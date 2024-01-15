МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Извержение вулкана в Исландии стало мощнейшим с прошлого века

Исландия не видела подобного извержения вулкана с 1973 года.
Елизавета Егорова 2024-01-15 15:45:01
© Фото: IMAGO, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Текущее извержение вулкана в Исландии на южном полуострове Рейкьянес стало самым мощным за последние 50 лет. Глава департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон заявил, что последний раз такое извержение произошло в стране в 1973 году.

«Это самое серьезное извержение вулкана в Исландии с января 1973 года», - сообщает национальная телекомпания RUV, ссылаясь на слова Рейниссона.

По мнению чиновника, настоящее извержение - это только начало проблем, с которыми Исландия может столкнуться в ближайшее время. Рейниссон заявил, что его в стране запомнят надолго.

Напомним, что поток лавы при извержении вулкана достиг жилых домов в городе Гриндавик. Он находится в 39 километрах от столицы - Рейкьявика. Накануне жители населенного пункта были эвакуированы, власти ввели режим ЧС.

#в стране и мире #Исландия #вулкан #стихийное бедствие #извержение #Рейкьянес
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»