Извержение вулкана в Исландии стало мощнейшим с прошлого века

Текущее извержение вулкана в Исландии на южном полуострове Рейкьянес стало самым мощным за последние 50 лет. Глава департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон заявил, что последний раз такое извержение произошло в стране в 1973 году.

«Это самое серьезное извержение вулкана в Исландии с января 1973 года», - сообщает национальная телекомпания RUV, ссылаясь на слова Рейниссона.

По мнению чиновника, настоящее извержение - это только начало проблем, с которыми Исландия может столкнуться в ближайшее время. Рейниссон заявил, что его в стране запомнят надолго.

Напомним, что поток лавы при извержении вулкана достиг жилых домов в городе Гриндавик. Он находится в 39 километрах от столицы - Рейкьявика. Накануне жители населенного пункта были эвакуированы, власти ввели режим ЧС.