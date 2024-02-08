Поезд Белгород - Санкт-Петербург остановлен в пути следования после обстрела железнодорожного вокзала в селе Гостищево Яковлевского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

После прилета в районе вокзала провисла контактная линия. Ремонтные бригады восстанавливают сеть. Ожидается, что ориентировочно через 40 минут поезд запустят. Задержек по другим маршрутам нет.

Сегодня Минобороны России сообщало о перехвате в Белгородской области украинских реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха», а также беспилотника.

В Белгороде уже дважды объявляли ракетную опасность. В результате обстрела по меньшей мере пять человек ранены в селе Ржевка в Шебекинском городском округе.

По предварительным данным, при ударе мужчина лишился рук и ног. Еще двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения ног.