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В Белгороде второй раз за день объявлена ракетная опасность

Губернатор Вячеслав Гладков призвал местных жителей не покидать свои дома.
Анна Назайкина 2024-02-08 17:32:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press © Видео: belgorod01, Telegram

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили ракетную опасность, работают сирены, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», - написал он.

Обращаясь к местным жителям, глава региона призвал горожан не покидать свои дома, не подходить к окнам. Людей, которые находятся на улице, он попросил проследовать в укрытия или другие места, где более безопасно.

Сегодня днем, в 14 часов, в городе уже звучали сирены ракетной опасности, спустя чуть более 40 минут тревога была отменена.

#белгород #сирены #Вячеслав Гладков #тревога #ракетная опасность
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