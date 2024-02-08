В Белгороде второй раз за день объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили ракетную опасность, работают сирены, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», - написал он.

Обращаясь к местным жителям, глава региона призвал горожан не покидать свои дома, не подходить к окнам. Людей, которые находятся на улице, он попросил проследовать в укрытия или другие места, где более безопасно.

Сегодня днем, в 14 часов, в городе уже звучали сирены ракетной опасности, спустя чуть более 40 минут тревога была отменена.