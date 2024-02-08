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МО РФ заявило о ликвидации снарядов «Урагана» и «Ольхи» в небе Белгородчины

Запущенные неприятелем реактивные снаряды были уничтожены расчетами дежурных средств ПВО.
2024-02-08 18:06:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении в воздухе украинских реактивных снарядов. 

Неприятельские боеприпасы были перехвачены над территорией Белгородской области. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что попытка Киева нанести террористический удар по территории России была пресечена около 17.30 по московскому времени. 

Противник применял боеприпасы для РСЗО «Ураган» (сбиты восемь снарядов) и «Ольха» (сбиты четыре снаряда). Все они были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны. 

Ранее МО РФ сообщало об уничтожении в Белгородской области украинского беспилотника самолетного типа. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#пво #белгородская область #ураган #ольха #МО РФ
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