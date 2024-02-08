МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мужчине оторвало руки и ноги при обстреле в Белгородской области

Еще двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения ног.
Владимир Рубанов 2024-02-08 15:45:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Пять человек ранены, по предварительным данным, в результате обстрела села Ржевка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Одному из пострадавших, мужчине, оторвало руки и ноги. В тяжелом состоянии с травматической ампутацией бригада скорой помощи везет его в Шебекинскую центральную районную больницу.⠀

Еще двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения ног. Их медики доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода.⠀

Осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения, добавил глава региона. В домах выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль.

Ранее сегодня украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в Новой Таволжанке Белгородской области. Один из пассажиров получил осколочные ранения ноги.

В середине дня в Белгороде и Белгородском районе действовало оповещение о ракетной опасности.

Накануне Белгород несколько раз подвергся обстрелам со стороны Украины. Средства ПВО сбили несколько реактивных снарядов РСЗО Vampire. По меньшей мере два человека пострадали. В среду исполнилось 40 дней после массированного удара по Белгороду с многочисленными жертвами 30 декабря прошлого года.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 