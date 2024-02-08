Мужчине оторвало руки и ноги при обстреле в Белгородской области

Пять человек ранены, по предварительным данным, в результате обстрела села Ржевка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Одному из пострадавших, мужчине, оторвало руки и ноги. В тяжелом состоянии с травматической ампутацией бригада скорой помощи везет его в Шебекинскую центральную районную больницу.⠀

Еще двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения ног. Их медики доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода.⠀

Осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения, добавил глава региона. В домах выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль.

Ранее сегодня украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в Новой Таволжанке Белгородской области. Один из пассажиров получил осколочные ранения ноги.

В середине дня в Белгороде и Белгородском районе действовало оповещение о ракетной опасности.

Накануне Белгород несколько раз подвергся обстрелам со стороны Украины. Средства ПВО сбили несколько реактивных снарядов РСЗО Vampire. По меньшей мере два человека пострадали. В среду исполнилось 40 дней после массированного удара по Белгороду с многочисленными жертвами 30 декабря прошлого года.