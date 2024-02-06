Такер Карлсон назвал причину, по которой он хочет взять интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что берет интервью у президента России Владимира Путина, потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

«Два года идет война, которая меняет весь мир. Американцы не знают ничего об этом. Они не знают, что происходит в регионе, здесь, в России и в 600 милях от Украины. Но они должны знать. Они платят за это. Ни один западный журналист не поинтересовался Путиным. Большинство американцев не знают, какие у него цели», - заявил он в видеообращении из Москвы, опубликованном в социальной сети Х.

Такер уточнил, что он намерен взять интервью потому, что это его работа и журналисты должны информировать людей. По его словам, Илон Маск пообещал не блокировать и не замалчивать это интервью, когда оно будет опубликовано на платформе X.

Если российский президент даст интервью Карлсону, его сможет посмотреть огромное количество американцев, считает политолог Игорь Шатров. Так они смогут узнать реальное отношение Путина к международной политике, украинскому кризису и другим проблемам, о котором не знают, потому что имеют недостоверную информацию из своих источников. Приезд американского журналиста Такера Карлсона в Россию вызвал удивительную и парадоксальную реакцию в США. Соединенные Штаты всегда декларировали ценность свободы слова, а теперь Вашингтон боится общения своего журналиста с президентом другой страны, уточнил эксперт.

Накануне стало известно о том, что Такер Карлсон приехал в Москву. После этого бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал журналиста предателем, а член конгресса Марджори Тейлор Грин написала, что демократов «трясет от перспективы того, что Такер Карлсон проинтервьюирует Путина».