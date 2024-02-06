В ЕС отметили панику из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина

Европейские политики опасаются разоблачения своей лжи в возможном интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в соцсети X (Twitter) лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политики в Европейском союзе паникуют из-за возможной встречи известного американского журналиста с российским лидером, написал он.

«Они паникуют, потому что лгут, и ложь выйдет для них боком!» - считает Филиппо.

Некоторые европейские депутаты призывают запретить Карлсону пребывание на территории Евросоюза, добавил он.

Филиппо раскритиковал европейских депутатов за отсутствие поддержки свободы слова, инакомыслия, дебатов и правды и назвал их самопровозглашенными представителями «лагеря добра».

Бывший ведущий Fox News приехал в Москву. Ранее он говорил, что хотел взять интервью у Владимира Путина, но столкнулся из-за этого с давлением со стороны Вашингтона.