NYT: США могут заставить Европу платить за американское оружие для Украины

Власти США начали рассматривать различные варианты поставок оружия Киеву из-за неспособности Конгресса согласовать финансовую помощь Украине. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отметил, что предложенный Сенатом законопроект о выделении 118,2 миллиарда долларов на поддержку Украины и Израиля, а также ужесточение пограничного контроля на американской границе, обречен на провал.

В материале издания говорится, что обсуждаются такие варианты, как комплексный обмен вооружениями с другими государствами. За основу может быть взят подход Токио и Сеула, которые официально отказались отправлять оружие напрямую на Украину и решили передать его Вашингтону для компенсации поставок вооружения из американских арсеналов Киеву.

Соединенные Штаты также могут заставить страны Европы «платить за американское оружие и поставлять его на Украину». При этом автор публикации отмечает, что у ЕС «явно нет возможности самостоятельно обеспечить большее количество боеприпасов», поскольку за 30 лет страны Старого Света демонтировали большую часть своего производственного потенциала. Как пишет обозреватель NYT, Белый дом признает, что «на горизонте нет ничего, что сравнилось бы с мощью новых ассигнований Конгресса в размере 60 миллиардов долларов».

Кроме того, один из высокопоставленных европейских дипломатов в Берлине задался вопросом, почему страны Европы будут рассчитывать на обещания Байдена о том, что Штаты будут «защищать каждый дюйм» территории НАТО.

Накануне NYT сообщила, что американские послы в девяти странах Индо-Тихоокеанского региона заявили о рисках для репутации США из-за отказа помочь Украине. По их мнению, союзники наблюдают за внутриполитическими процессами в Штатах в «исторический момент».