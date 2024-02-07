NYT: послы США заявили о рисках для репутации США из-за отказа помочь Украине

Группа послов США в девяти странах Индо-Тихоокеанского региона призвали Конгресс США одобрить законопроект о допфинансировании, которое включало бы в себя помощь и Украине, и Израилю, объясняя его важность доверием со стороны стратегических партнеров США. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Правительства (союзников США. — Прим. ред.) наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории — время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы... Они хотят видеть, что, когда дела будут идти плохо, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами», - говорится в письме дипломатов.

В данном случае речь идет об американских послах в Южной Корее, Японии, Австралии, Филиппинах, Индии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Вьетнаме. Они назвали сложившуюся ситуацию «историческим моментом». В публикации подчеркнули, что ранее послы этих стран публично не показывали своего мнения касательно внутриполитических вопросов американского государства.

При этом в качестве одной из угроз непринятия этого законопроекта называется ощущение «смелости», которое может получить Китай в этот момент.

Напомним, ранее Сенат США представил компромиссный законопроект о допфинансировании объемом 118 млрд долларов, которое планируется направить на помощь Украине, Израилю и обеспечение безопасности американских границ. Проект уже встретил несогласие со стороны республиканцев, которые составили отдельный законопроект, предусматривающий помощь только Израилю.