Законопроект о помощи Украине не прошел первое голосование в Сенате США

Законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий средства на помощь Израилю и Украине и усиленную охрану южной границы США, не прошел первое процедурное голосование в американском Сенате. Трансляция голосования велась на сайте Сената.

Документ поддержали 49 законодателей, для его дальнейшего прохождения к следующему голосованию требуются 60 голосов, сообщает ТАСС. Против высказались 50 сенаторов.

Законопроект объемом 118 миллиардов долларов назвали компромиссным, он предусматривал выделение $60 млрд на помощь Украине, $14,1 млрд - Израилю и дополнительные $20 миллиардов планировалось направить на безопасность южной границы с Мексикой.

Этот документ почти сразу же вызвал несогласие среди сенаторов-республиканцев, которые охарактеризовали его как «обреченный на провал», если тот дойдет до нижней палаты американского Конгресса - Палаты Представителей.

Напомним, накануне Палата представителей также не поддержала подобный законопроект, но без помощи Украине и охраны границ. Необходимые две трети законодателей не высказались «за» принятие документа. Перед голосованием президент США Джо Байден пригрозил правом вето, если бы этот законопроект был одобрен.