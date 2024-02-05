Спикер Палаты представителей: проект о помощи Киеву и Израилю обречен на провал

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что предложенный Сенатом законопроект, который предполагает выделение 118,2 миллиарда долларов на помощь Украине и Израилю, а также ужесточение пограничного контроля на американской границе, «оказался хуже», чем ожидали представители Республиканской партии.

«Я видел достаточно. Этот законопроект оказался даже хуже, чем мы ожидали, он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом [США Джо Байденом]), - написал он на своей странице в социальной сети X.

По словам Джонсона, если данный законопроект дойдет до Палаты представителей, «он обречен на провал».

Напомним, Джо Байден «решительно поддержал» представленный верхней палатой американского парламента законопроект о выделении 60 миллиардов долларов на поддержку Киева, 14,1 миллиарда долларов - Израиля, а также 20 миллиардов долларов для обеспечения безопасности на южной границе США с Мексикой. В рамках помощи Украине средства планируют направить на закупку нового вооружения у американских производителей, подготовку личного состава ВСУ и обмен разведданными.