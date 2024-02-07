«Ольга» разбушевалась: как Москва переживала мощный снегопад

Вслед за «Дядей Ваней» в столицу пришла «Ольга» - циклон, который принес с собой мощный снегопад. Метель началась около 13.00 7 февраля и ожидается до 8 февраля, однако к сегодняшнему вечеру интенсивность снегопада снизится.

Метель, снег, нулевая видимость, почти полуметровые сугробы, многочисленные аварии на дорогах и 9-балльные пробки - это не все погодные сюрпризы, которые преподнесла москвичам «Ольга». Высота сугробов, с учетом новых осадков, сегодня достигла 53 сантиметров, почти побив рекорд 1999 года, когда уровень снега превысил 58 сантиметров.

Но город достойно выдерживает испытание циклоном, работы по очистке города от снега организованы в круглосуточном режиме.

«Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. В цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров», - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Из-за сложных погодных условий произошло огромное количество аварий. Крупные ДТП парализовали движение на трассе М-4 «Дон» и Киевском шоссе. Власти столицы попросили автомобилистов пересесть на общественный транспорт или соблюдать дистанцию, скоростной режим, быть внимательными в непогоду.

Пробки в 9 баллов на дорогах образовались даже до начала часа пик. Схема Москвы сервиса «Яндекс. Карты» была красной и в хаотично разбросанных аварийных значках.

«Ольга» также стала виновницей задержки рейсов в столичных аэропортах. Они работают в штатном режиме, службы следят за состоянием ВПП.

Не только полуметровые сугробы принесла «Ольга» в столицу, но и трескучий мороз. Значительное похолодание ожидается уже завтра - температура опустится до -13 градусов. А на выходных в некоторых районах Подмосковья столбики термометра могут опуститься до отметки в 23 градуса.