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Серия ДТП произошла на двух участках Киевского шоссе

Шесть мелких столкновений произошло на 39-м километре трассы (между аэропортом Внуково и Апрелевкой).
Владимир Рубанов 2024-02-07 16:07:01
© Фото: @moscowtop02_bot, Telegram © Видео: @moscowtop02_bot, Telegram

Движение по Киевскому шоссе в сторону Москвы затруднено из-за серии мелких ДТП, сообщила Госавтоинспекция Москвы. Шесть мелких столкновений произошло на 39-м километре трассы (между аэропортом Внуково и Апрелевкой). По данным ГИБДД, никто не пострадал.

Ранее сегодня Киевское шоссе было перекрыто в районе 64-го километра, где произошло два ДТП с участием двух и четырех автомобилей. Там тоже обошлось без пострадавших. Движение на этом участке уже восстановили.

Судя по видео, там столкнулись как минимум два грузовика, один из них - с контейнером.

В Москве и Подмосковье в среду, 7 февраля, идет сильный снег, метель, ожидаются заносы на дорогах. Снегопад в городе продлится до завтрашнего дня. В ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.

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