Рейсы в столичных аэропортах могут задержаться из-за «Ольги»

В условиях сильных снегопадов столичные аэропорты работают штатно, но задержки рейсов возможны, сообщили в Росавиации. По данным табло «Яндекс.Расписания», в аэропорту Шереметьево и Внуково уже задержано несколько рейсов.

Аэродромные службы оснащены всеми необходимыми силами и средствами для работы в условиях непогоды, сотрудники регулярно чистят ВПП, передает «РГ».

Изменения в расписании рейсов произошли из-за сильного снегопада, который принес циклон «Ольга». В Москве уже образовались 9-балльные пробки в конце рабочего дня, движение затруднено на многих шоссе и федеральных трассах из-за многочисленных аварий. По прогнозам синоптиков, снег в Москве и Подмосковье закончится ночью. На дорогах сейчас заносы, водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за сложных погодных условий.